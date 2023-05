Aktion in Mettmann Spendenbox für Klaus Roth

„Ein Eyecatcher“ nennt Philipp Demelt die Skulptur, die er nun in seiner Eventlocation auf dem Tresen platziert. Daneben befindet sich eine Spendendose, um die Grabpflege weiterhin zu finanzieren. „Das Thema lag uns von Anfang an am Herzen“, wie Philipp Demelt sagt. „Wir möchten Gutes tun für einen, der selbst so viel Gutes getan hat.“