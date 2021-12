Spenden anstelle von Böllern : Hilfsprojekte in Mettmann unterstützen statt zu böllern

„Spenden statt Böller“ heißt es in Mettmann. Foto: dpa/Clemens Heidrich

Mettmann Die Farbenpracht der Silvesterfeuerwerke entsteht durch Schwermetalle und PVC – kein Geschenk an Mensch und Umwelt. Anstelle das Geld dafür explosionsartig verpuffen zu lassen, kann in Mettmann für karitative Projekte gespendet werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Corona-Pandemie wird wohl auch in diesem Jahr für einen vergleichsweise ruhige Jahreswechsel sorgen. Bund und Länder hatten sich Anfang Dezember bereits auf das Verkaufsverbot von Böllern und Feuerwerk zu Silvester geeinigt. Das heißt allerdings nicht, dass das Zünden von Raketen und Böllern grundsätzlich verboten ist. So dürfen zum Beispiel Personen, die bereits im Besitz von entsprechendem Material sind, dieses auch verwenden. Allerdings soll es Kommunen wieder erlaubt sein, bestimmte Zonen zu bestimmen, wo das Böllern verboten ist. Zum derzeitigen Zeitpunkt wird es solche Bereiche in Mettmann nicht geben. Aber anstelle das Geld in die Luft zu schießen, ruft Bürgermeisterin Sandra Pietschmann wieder dazu auf, Karitative Projekte zu unterstützen. Im vergangenen Jahr kamen so mehr als 3200 Euro zusammen.

Von der Arbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtsverbände (Awo, Caritas, Diakonie, Der Paritätische und DRK) wurden ihr drei Projekte für die Spendenaktion 2021 vorgeschlagen: So gibt es etwa ein Projekt zur Unterstützung von Familien und Kindern. Die Familienhilfen des Caritasverbandes helfen im Rahmen der ambulanten pädagogischen Hilfen rund 20 Mettmanner Familien. Um diese Arbeit anschaulich gestalten zu können, werden Materialien benötigt. Der Einsatz von Playmobil-Figuren für Familienaufstellungen, Gefühlskarten, Bauklötze und Tierfiguren kann auch erfolgen, wenn Corona persönliche Kontakte nicht mehr möglich macht. Im Rahmen von Videokonferenzen kann mit den Familien gearbeitet werden und auch kleinere Kinder können durch den Einsatz der Materialien kindgerecht mit einbezogen werden. Die Spenden helfen, dass Familien mit kleinen Kindern im Umgang mit ihren Belastungen und Sorgen, die durch Corona noch verstärkt wurden, aufgefangen werden. Spenden unter Verwendungszweck „Familienhilfen“ an Pax-Bank e.G. Köln, IBAN: DE31 3706 0193 0000 0110 00.

Auch bei der Tafel gibt es Bedarfe. In der Pandemie ist das Spendenaufkommen nicht mehr so ergiebig wie in Vorjahren. Aber genau auf diese geldwerte Unterstützung ist die einst von Gisela Fleter für Mettmann initiierte Einrichtung angewiesen. Nun muss ein neues Kühlfahrzeug angeschafft werden. Der alte Wagen, mit dem die Lebensmittel für die Tafel transportiert werden, ist bereits 14 Jahre alt und mittlerweile sehr reparaturanfällig. Es muss dringend ersetzt werden. Dabei sollen Spenden, die auf das Konto der Diakonie fließen, helfen. Spenden für „Kühlwagen Tafel“ an KD Bank, IBAN: DE04 3506 0190 1013 7280 18.

Seit Pandemiebeginn fallen für Senioren viele Möglichkeiten, Kontakte zu halten, weg. Die fünf Einrichtungen in Mettmann „Wir im Quartier“ mussten zeitweise schließen oder Angebote auf ein Minimum reduzieren. Die fünf Seniorenstätten bieten älteren Menschen, die es schwer haben, sich außerhalb ihrer Wohnung zu bewegen oder deren finanzielle Mittel begrenzt sind, Gutscheine an, mit denen sie ein Menü in einem Mettmanner Restaurant bestellen können. Spenden für „Ein Restaurantbesuch zu Hause“ an Kreisparkasse Düsseldorf, IBAN: DE72 3015 0200 0001 709229.

(RP/von)