Politik in Mettmann SPD und CDU fordern Sondersitzung zu Geflüchteten

Auf den sich seit Tagen in sozialen Medien anstauenden Ärger rund um die Unterbringung Geflüchteter in einer Turnhalle der Astrid.-Lindgren.-Grundschule will die Politik reagieren – mit einer gemeinsamen Sitzung von Planungs- und Sozialausschuss.

26.09.2023, 15:30 Uhr

Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Von Dirk Neubauer

Bevor erneut Turnhallen mit Geflüchteten belegt werden, soll es eine gemeinsame Sondersitzung von Planungs- und Sozialausschuss in der 43. Kalenderwoche (23. bis 29. Oktober) geben. Dies hat die SPD, unterstützt durch die CDU, beantragt. Vorangegangen war am Montag die offizielle Ankündigung der Stadt Mettmann, dass eine von zwei Turnhallen der Astrid-Lindgren-Grundschule zu einem provisorischen Quartier für Geflüchtete umgebaut und nach den Herbstferien (Ferienende: 14. Oktober) belegt werden soll.