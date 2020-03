SPD-Jahresempfang in Mettmann : SPD stellt Eckpunkte des Wahlprogramms vor

SPD-Jahresempfang in Mettmann

Beim Jahresempfang wurden auch langjährige Mitglieder geehrt. So auch Werner Salzmann für 65 Jahre Mitgliedschaft. Foto: "Köhlen, Stephan (teph)"/Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Beim Jahresempfang erklärte der Ortsverein das Programm für die Kommunalwahl. Stadtentwicklung braucht Paradigmenwechsel.

Als besonderen Gast konnte der Ortsvereinsvorsitzende Heribert Klein dazu auch Sandra Pietschmann begrüßen, die erst einige Wochen zuvor von SPD und CDU gemeinsam aufgestellte Bürgermeister-Kandidatin. Besondere Gäste waren Kerstin Griese, Bundestagsabgeordnete und Staatssekretärin im Arbeits- und Sozialministerium, sowie die SPD-Landtagsabgeordnete Elisabeth Müller Witt. Sie berichteten über aktuelle Themen und Geschehnisse aus Berlin und Düsseldorf und zeigten sich optimistisch für das Jahr 2020 – insbesondere mit Blick auf die anstehenden Kommunalwahlen in NRW.

Als Beispiel guter Zusammenarbeit wurde die Fusion der Juso AGs aus Ratingen und Mettmann aufgeführt. „Lange Zeit hatten wir in Mettmann keine Juso AG, das hat sich nun glücklicherweise geändert“, sagte Heribert Klein.

Der Fokus der Mettmanner Sozialdemokraten richtet sich zunehmend auf die bevorstehende Kommunalwahl am 13. September, für die bereits das Wahlprogramm 2020 bis 2025 erarbeitet wurde. „Als SPD wollen wir ganz nah dran sein an den Menschen und ihren alltäglichen Problemen in dieser Stadt“, formulierte der Fraktionsvorsitzende Florian Peters.