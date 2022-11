Politik in Mettmann : SPD kritisiert Schuldezernent Sucic

Politik in Mettmann

Schuldezernent Marko Sucic lässt sich nach Meinung der SPD zuviel Zeit mit der Aufbereitung der Schülerzahlen in Mettmann . Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Ungewöhnlich deutlich kritisiert die SPD die Schulverwaltung. Den letzten Schulausschuss empfinden die Sozialdemokraten als überflüssig, weil nur ein Tagesordnungspunkt zur Entscheidung anstand. Zudem sei die Verwaltung bei der Schulstatistik zu langsam.

Die SPD-Fraktion meldet sich mit Kritik zur Schulausschusssitzung am Donnerstag, 10. November, zu Wort. Fraktionssprecherin Katrin Leuwer macht zwei Kritikpunkte geltend. Zum einen hätte die Ausschusssitzung nach Meinung der Sozialdemokraten gar nicht stattfinden müssen. Denn neben Regularien und bereits schriftlich beantworteten Anfragen der Fraktionen habe es nur einen Tagesordnungspunkt gegeben, der zu entscheiden war. Hierzu erinnert die SPD an die Vorschläge zur Haushaltskonsolidierung. Dort habe es den Vorschlag gegeben, Ausschusssitzungen und die damit verbundenen Aufgaben zu reduzieren. „Vor diesem Hintergrund wurde zu Beginn der Sitzung des Ausschusses für Schule und Bildung von mehreren Seiten nachgefragt, wieso der Ausschuss überhaupt einberufen wurde“, sagt Leuwer.

Die weitere Kritik betrifft den einzigen Tagesordnungspunkt. Er war vom Bürgerausschuss ohne Gegenstimmen an den Schulausschuss weitergegeben worden. Der Vorsitzende des Bürgervereins Metzkausen, Gregor Neumann, hatte den Vorschlag gemacht, jährlich eine aktuelle Übersicht über die Kenndaten aller Schulen in Mettmann zu veröffentlichen. Diese würde auf Zahlen basieren, die an sämtlichen Schulen vorhanden sind.