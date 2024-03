Abenteuer in Mettmann Familiennacht im Museum – mit einem eiskalten Eisbären

Das gesamte Team des Neanderthal Museums ist an vielen Aktionsständen im Einsatz. In der Sonderausstellung „EIS ZEIT REISE GRÖNLAND“ stehen Scouts parat, die etwas zur spannenden Archäologie und Geschichte Grönlands erzählen und alle Fragen rund um Inuit und Wikinger beantworten. Dort können auch – passend zur Graphic Novel in der Ausstellung – nach dem Vorbild des Künstlers Konrad Nuka Godtfredsen an Leuchttischen eigene Comics gezeichnet werden.