Bewerbungen möglich Mettmannerinnen planen Kunstfestival

Am Anfang stand nicht das Wort. Am Anfang war das Wasser. Jedenfalls bei Susann Bürger und Dagmar Grotendorst. Wasser als Synonym für Leben, Frische und Weite – vor allem als Inspirationsquelle – wollen die beiden Künstlerinnen nutzen, um ein neues Kulturformat für die Stadt zu organisieren: „Wir planen ein sozio-kulturelles Kunstfestival“, informiert Susann Bürger. In den Fokus rücken dafür „Wasser-Werke“.