Politik in Mettmann Sozialverbände brauchen mehr Geld

Diese Forderung ist in diesen Tagen allgegenwärtig – mehr Geld! Jetzt auch bei sozialen Trägern in Mettmann: Für ihr Personal in der Flüchtlingsarbeit fordern Caritas und Diakonie pauschal 25 Prozent mehr Mittel, um die Arbeit aufrechterhalten zu können. Zumal mit weiteren Geflüchteten gerechnet werden müsse. Bei der Schuldnerberatung steht der Hinweis auf die im Januar beschlossene Aufstockung des Kreis-Zuschusses. Um die traditionelle Mittelverteilung – zwei Drittel Kreis, ein Drittel Stadt Mettmann – beizubehalten, müsse die Stadt Mettmann nun nachziehen. Die Verwaltung zeigt Verständnis, fordert aber genauere Berichte bis hin zu geleisteten Arbeitsstunden und verweist auf Bundes- und Landesmittel.