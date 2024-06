Bürgerprotest im Anmarsch Sorge vor Windrädern ohne Grenzen

Mettmann · Fixe Zonen, in denen Windräder einen Platz finden, waren auch bislang in Mettmann ausgewiesen. Nun gewinnt das 20 Jahre alte Thema durch die Energiewende an Fahrt.

26.06.2024 , 17:40 Uhr

Etwa 50 Hektar in Mettmann sollen für Windräder ausgewiesen werden – ohne Höhenbegrenzung (Symbolfoto). Foto: dpa/Patrick Pleul

Von Dirk Neubauer