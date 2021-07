Ratsbürgerentscheid in Mettmann : Sondersitzung des Rates zur Realschule im September

Kommt es zu einem Ratsbürgerentscheid über die Realschule? Dazu gibt es am 9. September eine Sondersitzung des Rates in Mettmann. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Am 9. September wird eine eine Sondersitzung des Rates zum Ratsbürgerentscheid zum Erhalt der Realschule geben. Darauf haben sich die Ratsfraktionen und die Verwaltung verständigt, wie Bürgermeisterin Sandra Pietschmann am Freitagmorgen der Bürgerinitiative mitteilte.

Zu einem Ratsbürgerentscheid kommt es, wenn zwei Drittel der gesetzlichen Mitglieder des Rates dafür stimmen. Deshalb, so Bürgermeisterin Pietschmann, sei keine Sitzung in den Sommerferien angesetzt worden. Weil viele Ratsmitglieder im Urlaub sind und nicht genügend Mitglieder an der Ratssitzung hätten teilnehmen können, wäre die Zweidrittelmehrheit nicht zustande gekommen. Vermutlich kann dann die Bundestagswahl am 26. September nicht zur Abstimmung über die Realschule genutzt werden. Die Bürgerinitiative kann nach der Ratssitzung entscheiden, ob sie rechtlich gegen den Ratsentscheid über die Unzulässigkeit ihres Bürgerbegehrens vorgeht.