Neanderthal Museum in Mettmann Aug‘ in Auge mit der wilden Honigbiene

Dem Frankfurter Fotografen Ingo Arndt sind im Laufe seiner Karriere schon zahlreiche atemberaubende Wildtiere vor die Kamera gekommen – allerdings nicht ganz zufällig. Hinter seinen messerscharfen Aufnahmen von einem bedrohlich ernst blickenden Puma in Patagonien, einem fischenden Grizzlybären in den Flüssen der USA oder majestätisch umherflatternden Monarchfaltern in Mexiko, stecken unendlich viele Stunden Arbeit, sehr viel Geduld und jede Menge Talent, Know-how und Equipment. Auch für sein Wildhonigbienen-Projekt mit dem Titel „Zurück in die Zukunft – Honigbienen im Wald“, das jetzt als Sonderausstellung für die nächsten Monate im Neanderthal Museum zu sehen sein wird, hat Ingo Arndt zwei Jahre lang bei Wind und Wetter in einer angebauten Beobachtungshütte ausgeharrt, um das Leben der sensiblen Insekten zu dokumentieren.