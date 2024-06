Sommerferienprogramm und Bauspielplatz in Mettmann So hat die Langeweile gar keine Chance

Die Familientouren führen in diesem Jahr in den Allwetter-Freizeitpark Irrland in Twisteden am Niederrhein (17. Juli) und nach Scheveningen (7. August). Die Anmeldung für die Familientouren finden an folgenden Tagen ausschließlich vor Ort im Mehrgenerationenhaus, Am Königshof 17 statt. In der zweiten Etage wartet Daniela Lobe auf Interessenten am Dienstag, 25. Juni, von 8 bis 12.30 Uhr und am Mittwoch, 26. Juni von 8 bis 12.30 Uhr.