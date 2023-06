Engagemenmt in Mettmann So wollen die Lions neue Löwen locken

Kevin Bäßler heißt der neue Präsident des Lions Clubs Mettmann-Wülfrath. Er hat dieses Amt von seinem Vorgänger Axel Güldenstern übernommen und steht für den Zeitraum 2023/24 an der Spitze der Lions, die zurzeit über 37 Mitglieder verfügen. Diese Mitgliederzahl will der neue Präsident steigern. Deshalb hat er für Donnerstag, 27. Juli, zu einem offenen Treffen in das neue Burger-Lokal in Mettmann, Adlerstraße/Ecke Schwarzbachstraße, geladen. Dort sollen alle Bürger über die Arbeit des Lions-Clubs informiert werden, die sich für ein Engagement bei dem Verein interessieren.