Alter in Mettmann Viele Institutionen, viele Regeln – wo Senioren geholfen wird

Rund ein Drittel der gut 39.000 Mettmanner ist mehr als 55 Jahre alt. Ihr Bedarf an Hilfe sei „komplex“. Bei denen, die im Rathaus nach anfragen, gibt es welche, die diesen Schritt sehr lange hinausgezögert haben, weil sie niemandem zur Last fallen wollen. Auf der anderen Seite melden sich Senioren, die sehr genau wissen, was sie wollen und was ihnen zusteht. Beiden Gruppen soll so gut wie möglich geholfen werden. Hierzu müssten alle Institutionen und Organisationen in Mettmann zusammenarbeiten, heißt es in dem Jahresbericht: „Die Fachstelle fungiert als Verbindungs- und Informationsquelle, die die Bedürfnisse der älteren Menschen klärt und Hilfebedarfe ermittelt. Auch organisiert sie, bei Menschen mit mangelndem Selbsthilfepotenzial und schwachem sozialen Netz, aber im Einvernehmen mit dem Betroffenen selbst, konkrete Unterstützung, zum Beispiel zur Umsetzung ambulanter und teilstationärer Pflege und Betreuung oder zum Erhalt eines Hilfsmittels. Hierbei werden Anträge auf Pflegeleistungen besprochen und gemeinsam ausgefüllt, mit Arztpraxen Rücksprache gehalten.“