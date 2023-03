Dreck-weg-Tag 2023 in Mettmann Mit der Zange dem Müll zu Leibe rücken

Mit einer Woche Verspätung hat am vergangenen Samstag der Dreck-weg-Tag in Mettmann stattgefunden. Alle Bürgerinnen und Bürger waren unter dem Motto „Wir in Mettmann – für eine saubere Stadt“ aufgerufen, freiwillig Müll und Unrat in ihrem Wohnumfeld oder in selbst gewählten Bereichen aufzusammeln, um ihre Stadt ein wenig schöner zu machen. Der große Frühjahrsputz wurde zum ersten Mal nach längerer Corona-Pause durchgeführt, deshalb war im Vorfeld unklar, wie groß die Beteiligung sein würde. „Wir mussten die Bürger erst einmal aktivieren und motivieren und aus ihrem Corona-Schlaf wecken“, so Abfallberater Patric Bialk.