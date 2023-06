Kinder in Mettmann Stadtbücherei und Spielmobil in den Sommerferien

Auch das Spielmobil ist on Tour, an Bord ein wildes Potpourri toller Angebote. Montags und Donnerstags, jeweils von 15.30 bis 17.30 Uhr, ist es an folgenden Adressen zu finden: am 26. und 29. Juni im Gustav-Comberg-Park Metzkausen, am 3. und 6. Juli an der Bürgerwiese Obschwarzbach, am 10. und 13. Juli im Goethepark, am 17. und 20. Juli am Spielplatz am Düsselring, am 24. und 27. Juli am Königshof-Platz vor der Galerie sowie am 31. Juli und 3. August am Spielplatz Am Herrenhaus.