Klima in Mettmann So nutzen private Hausbesitzer die Kraft der Sonne

Obwohl im Jahr 2023 so viele Photovoltaikanlagen in Deutschland installiert wurden, wie nie zuvor, sei die Nachfrage im vierten Quartal schwach gewesen. Viele Hausbesitzer hätten mit der Anschaffung einer Solaranlage gewartet, weil sie sich in der zweiten Runde des KfW-Programms 442 „Solarstrom für Elektroautos“ um die Förderung bewerben wollten. Mit bis zu 10.200 Euro wurde dabei die Installation von Dachanlagen, Batteriespeichern und Wallboxen gefördert. Die Mittel von 300 Millionen Euro waren in der ersten Runde im September nach nicht einmal einem Tag ausgeschöpft.