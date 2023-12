Einsatz in Mettmann Mit Salzlake und Erfahrung gegen Eisglätte und Schnee

Während viele Mettmanner einen ruhigen ersten Advent in der warmen Stube genossen oder fröhlich auf dem Blotschenmarkt mit heißen Getränken anstießen, fuhren rund 50 städtische Bedienstete eine Sonntagabend-Extraschicht. Darum gibt es jetzt von Angelika Dünnwald, Leiterin des Städtischen Baubetriebshofs Mettmann, ein großes Extralob an die Kollegen: „Dadurch, dass wir bereits während des Schneetreibens am Sonntagabend mit unseren Streufahrzeugen mehrere Stunden lang unterwegs waren, hielten sich am Montagmorgen die Folgen des Wintereinbruchs in Mettmann in Grenzen.“