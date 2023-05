Gastronomie in Mettmann So geht es im La Piazza weiter

Inge Giancola ist eine Gastgeberin aus Überzeugung. Freunde von dem italienischen Essen in der Osteria und Bar La Piazza schwärmen von der „typisch italienischen Küche“ und dem „besonderen Flair“ des Lokals in der Oberstadt, dem „familiären Service“ und der „prima Stimmung“. „Eigentlich war ich rund um die Uhr im Einsatz, so ist das eben in der Gastronomie“, blickt die 57-Jährige auf diese Jahre zurück. Unterstützt von Ehemann Ottorino, Sohn Cosimo und Schwiegertochter Feiruz hat sie den Familienbetrieb geführt. „Und auch, wenn wir nach der Corona-Zwangspause wieder richtig erfolgreich waren, hatte es dann gereicht“, bilanziert sie zuletzt die „ewige Sorge um gute Mitarbeiter“ und den Kampf um zuverlässiges Personal.