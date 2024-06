Wahltag in Mettmann So läuft die Europawahl 2024

Wie finde ich das richtige Wahllokal? Auf der Wahlbenachrichtigung finden Bürger das Wahllokal, in dem sie ihre Stimme abgeben können. Die Stadt hat die Benachrichtigung ein paar Wochen vor der Wahl verschickt. Wer seine Benachrichtigung am Wahltag nicht findet und noch schnell schauen möchte, wo er wählen muss, findet alle Wahllokale (in der Regel den Straßen zugeordnet) im Internet unter www.mettmann.de oder kann sich an das Wahlamt der Stadt wenden.