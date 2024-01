Politik in Mettmann So läuft der Zeitplan fürs große Sparen

In der ersten Jahreshälfte können in der Kreisstadt Mettmann voraussichtlich keine neuen Projekte gestartet werden. Denn bis ein beschlossener und von Kreis als Kommunalaufsicht genehmigter Haushaltsplan 2024 vorliegt, wird es Ende August/Anfang September werden. Der Grund dafür: In diesem Jahr muss Mettmann zusätzlich ein Haushaltssicherungskonzept bis 2034 aufstellen und vorlegen.