Haushalt in Mettmann So läuft der Elf-Millionen-Euro-Deal

Mettmann · Der Rat hat in einer Sondersitzung seinen eigenen Haushaltsbeschluss von März aufgehoben. In den neuen Etat wird der Kauf von 19,6 Hektar Land eingepreist. Am 21. Juni soll‘s beschlossen werden.

07.06.2023, 18:44 Uhr

Als bevorzugter Standort für die Gesamtschule Mettmann kurz vor der Entscheidung: Das Gelände rechts der Hasseler Straße, unterhalb der Sportanlagen auf dem Pfennig. Foto: Achim Blazy (abz)

Von Dirk Neubauer

Altgediente Kämmerer reiben sich verwundert die Augen: „Dass eine Stadt den längst beschlossenen Haushalt zurückzieht, habe ich so noch nicht erlebt“, sagte ein langjähriger Praktiker der Redaktion. Und auch Kreisdirektor Philipp Gilbert gibt zu: „Dieser Vorgang ist nicht alltäglich, war aber in diesem Fall die praktikabelste Lösung.“ Mit einer Sondersitzung des Rates hat die Stadt Mettmann den am 29. März getroffenen Haushaltsbeschluss einkassiert. Und wenige Minuten später einen neuen Etatvorschlag für 2023 auf den Weg gebracht.