Demokratie in Mettmann So klappt es mit der Briefwahl für Europa

per Post mit dem Formular beantragt werden, das in der Wahlbenachrichtigung enthalten ist. Für den Wahlscheinantrag schreiben Bürger einen formlosen Brief an den Bürgerservice der Kreisstadt Mettmann, Neanderstraße 85, 40822 Mettmann, senden eine Mail an briefwahl@mettmann.de oder beantragen über einen Scan des QR-Codes auf der Wahlbenachrichtigung.