Erkundungstour in Mettmann Das erste Mal Heimatfest erleben

In den letzten Wochen bin ich für mein Praktikum häufiger in Mettmann. Da ich nicht aus der Stadt komme, ist es für mich wichtig, mir ein eigenes Bild zu machen. Für das volle Mettmann-Erlebnis habe ich Freitag das Heimatfest besucht und bin positiv überrascht. Trotz des schlechten Wetters am Morgen finden viele den Weg zum Platz um die St. Lambertus Kirche.