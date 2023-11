Unfall in Mettmann So ging es nach der Irrfahrt des Müllautos weiter

Zur Erinnerung: Am Mittwoch, 8. November, hatte ein 51-jähriger Müllwagenfahrer sein Fahrzeug an der Einmündung Lindenstraße/Georg-Fischer-Straße kurz verlassen und laut Polizeibericht vergessen, die Handbremse anzuziehen. Das tonnenschwere Fahrzeug geriet in Bewegung und rollte die abschüssige Lindenstraße hinab. Dabei beschädigte der Müllwagen sechs am Fahrbahnrand geparkte Autos, die anschließend alle nicht mehr fahrbereit waren. Außerdem wurde eine Mauer getroffen und es entstand ein erheblicher Schaden an dem Müllfahrzeug. Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt. Alle sieben Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.