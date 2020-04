Idee zu Ostern : So färbt man Eier mit Naturfarben

Jennifer Kappmeier-Klenk zeigt mit Naturfarben gefärbte Eier. Foto: "Köhlen, Stephan (teph)"/Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Jennifer Kappmeier-Klenk gibt Tipps für nachhaltiges Färben mit Naturfarben: „Ideal für Kinder.“

Ob mit Rote Bete, Kurkuma oder Spinat – die Palette von Jennifer Kappmeier-Klenk deckt mit Naturfärbestoffen etliche Farben des Spektrums ab. Man muss nur wissen, wie man sie gewinnt.

In der Regel verrät die 33-Jährige dieses Wissen in Kursen an der Volkshochschule (VHS) in Mettmann, die aber bedingt durch die Corona-Krise alle abgesagt werden mussten. In ihren Kursen stellen die Teilnehmer die Farben selbst her. „Zuerst schneidet man die Pflanzen klein, dann mörsert man sie, bis der Pflanzensaft schön austritt“, erklärt Kappmeier-Klenk. Anschließend muss man aus dem Pflanzenbrei, einen Extrakt heraus pressen – das gelinge am besten durch ein sauberes Küchentuch.

Info Eier natürlich färben auf die letzte Minute Auch auf letzte Minute lassen sich Eier färben: Zwiebeln hat man immer im da, womöglich auch Rotkohl im Glas oder Blaubeeren und Blattspinat aus der Tiefkühltruhe: Eier mit dem Färbemittel in einem Topf hart kochen.

Im Anschluss können die Eier für rund zehn bis fünfzehn Minuten in der Färbetinktur kochen.

„Mit Blaubeeren, Rotkohl und Roter Bete kann man tolle Blau- und Lila-Töne erzeugen“, sagt sie. Gelbwurz und Kurkuma wiederum seien gut für Orange- und Gelbtöne, und Spinat und Grünkohl färben ein leuchtendes Grün auf das Ei.

Ihr Wissen über das Färben mit natürlichen Materialien hat sich die studierte Ethnologin mit den Jahren angeeignet. Über ein Forschungsprojekt sei sie erstmals in den Kontakt mit einem Färbergarten im Ruhrgebiet bekommen. „Mein Interesse war geweckt und ich besuchte dort auch einen Workshop“, erzählt Kappmeier-Klenk. Doch erst mit der Geburt ihres zweiten Kindes sattelte sie beruflich um und arbeitet seither als Museumspädagogin und Kursleiterin an der Volkshochschule in Mettmann.

An dem Thema, Eier mit Naturfarben bunt zu machen, hat „mich der nachhaltige Gedanke besonders begeistert“, sagt sie und erklärt, dass man mit den Farben durchaus auch unbehandelte Baumwollkleidung färben könne. Das Färben mit natürlichen Stoffen habe den Vorteil, dass vor allem Kinder nicht mit Schadstoffen in Kontakt kommen. Weder über die Haut, noch beim versehentlichen Schlucken oder dran Schlecken bestehe die Gefahr, Schadstoffe aufzunehmen. „Das ist ideal für Kinder“. Die mit Kurkuma gelb gefärbte Hose ihres Kindes wasche sie aber trotzdem lieber per Hand, sagt Kappmeier-Klenk und lacht. Denn ein bisschen abfärben könnten die natürlichen Stoffe trotzdem gut. Daher gilt auch für Naturfarben: sortenrein waschen.