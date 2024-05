Gewalt gegen Frauen SKFM-Gruppe soll Misshandelten helfen

Durch eine überschaubare Gruppengröße sei ein vertrauensvoller Austausch gewährleistet, heißt es in der Ankündigung des SKFM. Die neue Gruppe startet am 23. Mai und trifft sich an jedem vierten Donnerstag im Monat von 17 bis 19 Uhr im Statt-Laden des SKFM Mettmann. Anmelden und Vorgespräch: SKFM Mettmann, Fachberatungsstelle gegen sexualisierte Gewalt für den Kreis Mettmann, Telefon 02104 1419226, Mail sexualisiertegewalt@skfm-mettmann.de