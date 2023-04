SKFM Mettmann informiert Vortrag zu Veränderungen im Betreuungsrecht

Der Sozialdienst katholischer Frauen und Männer Mettmann lädt nun zu Informationsveranstaltungen ein. Am Donnerstag, 20., sowie Montag, 24. April, bietet der SKFM zwei Veranstaltungen jeweils von 18 bis 19.30 Uhr beim SKFM an der Neanderstraße 68-72 in der zweiten Etage (der Zugang ist barrierefrei) zu der praktischen Umsetzung der Reform des Betreuungsrechtes und zu den Grundlagen der ehrenamtlichen Betreuung an.