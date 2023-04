Finanzen in Mettmann Mehr als 8000 Euro Gewinn in 17 Wochen

In der Nachhaltigkeitswertung verteilten sich die Siegerplätze so: Vorn landete „Maschinen 500“ vom Gymnasium Hochdahl mit einem Nachhaltigkeitsertrag in Höhe von 7118,43 Euro ((Preisgeld: 300 Euro). Platz zwei belegte „YOHOHOHO69SUPERRR“, ebenfalls vom Gymnasium Hochdahl mit einem Nachhaltigkeitsertrag in Höhe von 3788,32 Euro (Preisgeld: 200 Euro). Rang 3 ging an „J. u. J.“ vom Mettmanner Konrad-Heresbach-Gymnasium mit einem Nachhaltigkeitsertrag in Höhe von 3677 Euro (Preisgeld: 100 Euro).