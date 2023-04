Training in Mettmann Sicher unterwegs mit dem Pedelec

Einer dieser Kurse findet nun Samstag, 22. April, von 10 Uhr an auf dem Gelände der Kreisverwaltung, Düsseldorfer Str. 26, statt. Der Kursus ist kostenlos, es besteht Helmpflicht, ein eigenes oder ein Leih-Pedelec muss mitgebracht werden. Anmeldungen per E-Mail an kvwme.gertler@gmx.de oder telefonisch an 0176-96396391, mehr Infos via kreisverkehrswacht-mettmann.de