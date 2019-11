Fridays for Future in Mettmann : Mettmann setzt ein Zeichen für das Klima

Erstmals gingen auch die Mettmanner Aktivisten fürs Klima auf die Straße. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Auch in der Kreisstadt gibt es jetzt eine Fridays for Future-Ortsgruppe. Am Freitag gingen die Klimaschützer zum ersten Mal auf die Straße.

Von Danina Esau

Seit über einem Jahr wird fürs Klima gestreikt, jetzt auch endlich in Mettmann. Am Freitag liefen die Aktivisten zum ersten Mal durch die Stadt, um gegen die in ihren Augen ignorante und unverantwortliche Klima- und Umweltpolitik der regierenden Parteien zu protestieren. Von der S-Bahn Station Mettmann Zentrum ging es durch die Innenstadt in Richtung Jubiläumsplatz.

Dass sich erst jetzt eine Mettmanner Ortsgruppe gegründet hat, liegt unter anderem am dicht besiedelten NRW: „Hier gibt es so viele Fridays for Future-Bewegungen in der Umgebung, da haben wir gar nicht daran gedacht, auch eine eigene zu gründen“, erklärt Annika Steffel, die sich mit vielen weiteren Aktivisten bisher in der Düsseldorfer Ortsgruppe engagiert hat.

Info Fridays for Future in Mettmann Fridays for Future will keine reine Jugendbewegung sein. Menschen verschiedener Altersklassen sind in allen Ortsgruppen herzlich willkommen. Auch in Mettmann werden weitere Mitglieder gesucht, die sich an der Bewegung beteiligen wollen. Vollversammlungen finden individuell nach Bedarf statt, die Kommunikation und Planung läuft hauptsächlich über eine Whatsapp-Gruppe. Diese ist für alle öffentlich und kann über die Internetseite www.fridaysforfuture.de erreicht werden. Mittlerweile befinden sich in der Gruppe 60 Mitglieder.

Anfang November haben sich die jungen Klimaschützer zum ersten Mal getroffen und beschlossen: Mettmann braucht eine eigene Ortsgruppe, um präsenter zu sein. 15 Leute nahmen an der ersten Vollversammlung teil. Der erste und wohl wichtigste Schritt war die Gründung einer Messenger-Gruppe. Soziale Medien und Messenger-Apps sind auch der Grund dafür, dass die Bewegung so groß geworden ist: „So können wir uns untereinander vernetzen und schnell viele Menschen mobilisieren.“

Demokratisch wählten sie drei Delegierte, kurz „Delis“ genannt. Annika ist eine von ihnen: „Jede Ortsgruppe hat zwei bis drei Delis, die auf Bundesebene miteinander kommunizieren. So planen wir deutschlandweite Aktionen und erleichtern uns die Arbeit mit Presse“, erklärt sie. Die Delis haben außerdem die Aufgabe, wichtige Informationen an die Ortsgruppe weiterzuleiten und Abstimmungsergebnisse auf die Bundesebene zurück zu tragen.

Anschließend gründeten sie Arbeitsgruppen mit verschiedenen Zuständigkeitsbereichen. Die Presse AG kümmert sich beispielsweise um das mediale Auftreten der Bewegung, die Social Media AG betreut die Instagram- und Facebook-Kanäle. Eine AG kümmert sich um die Organisation von Demonstrationen. Weitere Arbeitsgruppen sollen in Zukunft hinzukommen. „Wir haben uns ja erst vor drei Wochen gegründet und uns hauptsächlich auf unsere erste Demo konzentiert.“

Die Planung für die erste Fridays-for-Future-Demo in Mettmann lief größtenteils über Whatsapp. Aufgrund der Einteilung in Arbeitsgruppen sei die Organisation „reibungslos“ verlaufen. Viel zu tun gab es trotzdem: „Wie mussten Materialien erstellen, die Demo anmelden und auf Social Media ankündigen, Pressemitteilungen schreiben, der Polizei Bescheid sagen, Banner anmelden und Lautsprecher besorgen“, erklärt die 17-jährige. Dabei unterstützt wurden sie von der Kulturvilla und Mettmann Sport, deren Räumlichkeiten sie nutzen durften. Auch die SPD Mettmann griff den Klimaschützern unter die Arme.

Konkrete Anliegen haben sie auch für Mettmann. „Wir brauchen mehr Klimaschutz in unserer Stadt“, sagt Annika. Dazu gehört eine bessere Vernetzung zuverlässiger und umweltfreundlicher Öffis und eine fahrradfreundliche Infrastruktur, „damit das Auto auch mal stehen bleiben kann“. Mettmann soll nicht nur autofreier werden, sondern auch grüner mit größeren Grünflächen, mehr Bäumen und weniger Beton.

(Danina Esau )