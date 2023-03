Kriminalität in Mettmann Falscher Wasserwerker stiehlt Seniorin Geld und Schmuck

Mettmann · „Lassen Sie niemals Unbekannte in Ihre Wohnung“, warnt die Polizei Mettmann eindringlich. Denn immer wieder dringen Betrüger auf der Suche nach Wertsachen mit Tricks in Wohnungen ein. So nun erneut in Mettmann, wo sich ein Mann fälschlicherweise als Wasserwerker ausgab.

28.03.2023, 11:29 Uhr

Vorsicht vor Betrügern warnt die Polizei nach einem Fall in Mettmann, bei dem eine Seniorin um Geld und Schmuck betrogen wurde. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth