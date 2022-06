Betrug in Mettmann : Schockanruf: Seniorin übergibt fünfstellige Summe

Mettmann Beinahe täglich berichtet die Polizei von Telefonbetrügern und sogenannten Enkeltricks. Dennoch fallen immer wieder Menschen darauf rein. Am, Donnerstag übergab eine 61-Jährige vor dem Amtsgericht Mettmann einem Unbekannten einen fünfstelligen Geldbetrag.

Am Donnerstag gegen 14:40 Uhr erhielt die 61-Jährige den Anruf der angeblichen Tochter. Sie schilderte unter Tränen, dass sie einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Anschließend wurde das Gespräch an einen vermeintlichen Polizeibeamten und dann an einen angeblichen Staatsanwalt übergeben. Die beiden Männer suggerierten der Seniorin, dass sie nur mittels einer fünfstelligen Kaution eine Untersuchungshaft ihrer Tochter abwenden könne. Die 61-Jährige sicherte sofort ihre Hilfe zu und begab sich zu ihrer Hausbank. Dort hob sie sie einen Geldbetrag in geringer fünfstelliger Höhe ab. Wie telefonisch abgesprochen, brachte sie das Bargeld anschließend zum Haupteingang des Amtsgerichtes Mettmann an der Gartenstraße. Gegen 17.20 Uhr erschien ein Mann, dem sie das Bargeld übergab. Er täuschte vor, noch einige Formulare ausfüllen zu müssen und entfernte sich zu Fuß von der Gartenstraße in Richtung Ringstraße. Da er auch nach längerer Wartezeit nicht zurückkehrte und die Anrufer über die zuvor übermittelte Telefonnummer nicht mehr erreichbar waren, informierte die Seniorin die Polizei.