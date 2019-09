Mettmann : Seniorentag jetzt auch mit Rollator-Training

Das Rollatoren-Training von DRK und Rheinbahn beim Seniorentag 2018 hat großen Anklang gefunden. Aufgrund hoher Nachfrage, bietet das Aktionsbündnis Seniorensicherheit das Training auch in diesem Jahr an. Foto: Blazy, Achim (abz)

Mettmann Am Samstag, 28. September, informieren Fachleute beim Aktionstag für Senioren über verschiedene Themen des Alters.

Aufgrund der großen Nachfrage nach einem Rollator-Training hat sich das Aktionsbündnis Seniorensicherheit (ASS!) entschieden, das Angebot des Mettmanner Seniorentags auszuweiten. Experten informieren am Samstag, 28. September, von 11 bis 12 Uhr über die optimale Einstellung eines Rollators. Sie erklären bei Übungen, wie sicher in einen Bus ein- und wieder ausgestiegen wird und wie ein sicheres Laufen mit dem Gerät möglich ist.

Das Gesamtprogramm des Seniorentags umfasst Informationen, Tipps und Hinweise zu den Themenbereichen „Bequem und sicher wohnen“, „Seniorensicherheit“, „Gesundheit“ und „Begegnungsstätten im Quartier“ und geht von von 10 bis 14 Uhr. Wegen der Umbauarbeiten, die derzeit in dem Einkaufszentrum durchgeführt werden, wird der Seniorentag nach draußen auf den Königshofplatz verlegt.

Organisator ist der Verein „Runder Tisch für SeniorenFragen“ (RTfS). Er will ältere Menschen bewegen, dort hinzugehen, wo sich das Leben abspielt – in die Innenstadt. Somit steht der Seniorentag und auch das kommenden Jahr des Veranstaltungsprogramms des RTfS unter dem Motto „Geh raus aus dem Haus“. Vereinsvorsitzender Stefan Wigge erklärt: „Wir wollen älteren Menschen aufzeigen, wie sie aus ihrer Einsamkeit herauskommen und an Veranstaltungen teilnehmen können.“ Zu den künftigen Projekten des RTfS zählen der Bürgerbus und die Feier „Weihnachten für Alleinstehende“.