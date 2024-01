Seniorenrat in Mettmann Die Stimme aller Senioren in der Stadt

Ein Wahltag – zwei Wahlurnen: Am Sonntag, 9. Juni, wird in Mettmann nicht nur über die Zusammensetzung des künftigen Europaparlaments entschieden. Wer das 60. Lebensjahr vollendet und den Hauptwohnsitz in Mettmann hat, ist zugleich aufgerufen, über den nächsten Seniorenrat abzustimmen.