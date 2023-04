Leben in Mettmann Seniorenrat ist auf dem Wochenmarkt ansprechbar

Nach der Eindämmung der Corona-Pandemie hat der Seniorenrat in Mettmann seine Arbeit wieder aufgenommen. Er vertritt die Interessen der älteren Menschen. Wie aus dem Jahresbericht 2022 hervorgeht, wurde unter anderem eine Begehung rund um das Johanneshaus in Mettmann organisiert. Ziel war es, Straßenschäden aufzunehmen, die es den Senioren bis dahin erschwerten, das Johanneshaus zu erreichen. „Dank eines Teilnehmers vom Ordnungsamt wurden die Straßenschäden sehr schnell beseitigt“, heißt es in dem Bericht, der in der ersten Maiwoche im Sozialausschuss vorgelegt wird.