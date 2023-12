Blaulicht in Mettmann Verdacht auf Waffen — SEK stürmt Wohnung eines 29-Jährigen

Weil der 29-Jährige bereits in der Vergangenheit wegen des Verdachts auf illegalen Waffenbesitz auffällig geworden war, hatte ein Wuppertaler Richter den Durchsuchungsbefehl unterschrieben. Dieser sei am Freitagmorgen durch das SEK vollstreckt worden. Die Beamten trafen den 29-Jährigen in seiner Wohnung an und ließen in zur Wache der Kreispolizei bringen.