Segnungsgottesdienst in Mettmann Kirche mit Regenbogenfarben

Zusätzlich hat die Arbeitsgemeinschaft, der neben Sprecherin Andrea Lauer, Jay Niebisch und Maximilian Bröhl angehören, auch zwei Informationsveranstaltungen zum Thema LGBTQ*IA – Kurzform für alle Geschlechter und sexuellen Orientierungen – vorbereitet. Sie finden an zwei Terminen um 15 Uhr statt, nämlich Samstag, 18. März, im Pfarrzentrum Düssel, an der Dorfstraße 16 in Wülfrath und Sonntag, 19. März, im Kaplan-Flintrop-Haus an der Schwarzbachstraße 53 in Mettmann. „Bei diesen Foren wird über die Bedeutung, über Fakten, Irrtümer und Geschichten zu LGBTQ*IA von der AG berichtet, um das Verständnis untereinander zu fördern und miteinander ins Gespräch zu kommen“, teilen die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft mit.