Vielfalt in Mettmann Die Regenbogen AG macht die Kirche bunter

Nach dem Forum über die Glaubwürdigkeit der katholischen Kirche im Frühjahr 2022 gründete sich im Sendungsraum Mettmann/Wülfrath der katholischen Kirchengemeinden die Arbeitsgruppe „Regenbogenkirche für alle“. Sie möchte nachhaltig und vor Ort Veränderungen zu den aktuellen Problemen in der katholischen Kirche herbeiführen. Am Wochenende gab es die erste Informationsveranstaltung der Gruppe, die sowohl in Mettmann als auch in Wülfrath über geschlechtliche und sexuelle Vielfalt informierte, die von zweigeschlechtlichen und heterosexuellen Normen abweicht. Hierzu gab es ein Quiz und ein Fragespiel. Laien-Spielszenen trugen dazu bei, sich in die Rolle einer homosexuellen Person hineinzuversetzen.