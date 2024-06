Diskussion im Ökumenischen Zentrum Metzkausen Warum der Klerus sein Frauenbild ändern muss

Ganz am Ende des zweistündigen Gedankenaustauschs gibt es für die rund 60 Zuhörenden (darunter acht Männer) im Ökumenischen Zentrum Metzkausen ein großes Lob von Schwester Philippa Rath: „Ich war, ehrlich gesagt, ein wenig müde, als ich hier eintraf. Jetzt bin ich wieder hellwach.“ Das habe neben der Gesprächsführung durch die Redakteurin und Diplomtheologin Cordula Spangenberg auch am Publikum in Mettmann gelegen. Denn das beteiligte sich rege am Thema, stellte Fragen und hielt auch mit der eigenen Meinung nicht hinter dem Berg.