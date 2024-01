Eine Legende in Mettmann Sabine Melka verlässt Katholische Grundschule

38 Jahre Schulleben, 19 Jahre davon an der Katholischen Grundschule Mettmann, gehen jetzt zu Ende: Sabine Melka verabschiedet sich in den vorzeitigen Ruhestand. Legendär ist die Schulleiterin nicht nur, weil sie jeden Morgen pünktlich zur ersten Stunde um 8 Uhr am kunterbunten Schultor an der Neanderstraße steht, um jedes Kind zu begrüßen. Die überzeugte Christin und Lehrerin aus Leidenschaft übte ihren Beruf „mit Leib und Seele“, wie sie selber sagt, aus. Über die Stadtgrenzen reicht der gute Ruf der Schule.