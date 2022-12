Politik in Mettmann „Schulen stehen vor Herausforderungen“

Die ersten Schritte für das Projektteam waren, eine Bestandsaufnahme durchzuführen und mit den Schulleitungen aller Schulen zu sprechen. „Es gab viele Ortsbesichtigungen und tolle Gespräche“, berichtet Anne Havlat. So wurde zum Beispiel deutlich, dass die Gemeinschaftsgrundschule am Neandertal eine neue Mensa brauche, die Grundschule Herrenhauser Straße ab 2024 weitere Klassenräume benötige, und die beiden Gymnasien Nachholbedarf bei Räumen für Naturwissenschaften haben. „Das KHG hat auch dringenden Bedarf an einer Sporthalle, da die Turnhalle derzeit belegt ist und der Unterricht in der Aula stattfindet“, so Anne Havlat. Die Umstellung von Realschule auf Gesamtschule, die hauptsächlich an den Standorten Goethestraße und Borner Weg stattfindet, sollte ursprünglich getrennt betrachtet werden, ist aber nun ebenfalls Teil des Masterplans. Als nächstes sollen Steckbriefe der Schulen erstellt und Maßnahmen geplant werden.