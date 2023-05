Auswärtige Schüler sollen nicht mehr nach Mettmann kommen Neuer Missklang beim Thema Schule

Mettmann · „Die Aufnahme auswärtiger Schüler_innen ist ab dem Schuljahr 2024/25 an weiterführenden Schulen in städtischer Trägerschaft abzulehnen“, heißt es in einer Beschlussvorlage für den Schulausschuss. Die Idee sorgt für Irritationen.

04.05.2023, 11:49 Uhr

„Die Aufnahme auswärtiger Schüler_innen ist ab dem Schuljahr 2024/25 an weiterführenden Schulen in städtischer Trägerschaft abzulehnen“, heißt es unter Top 7 der Tagesordnung Schulausschuss. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Die Verwaltung der Stadt hat einige Herkules-Aufgaben zu stemmen. Eine der Herausforderungen ist der Ausbau der Schullandschaft. Laut Ratsbeschluss wurden dafür 90 Millionen Euro für die zukünftigen Haushalte eingestellt.