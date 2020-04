Übergang in Schulalltag : Schulen planen Rückkehr in Normalität

Mettmann Konkrete amtliche Vorgaben zum Ausstieg aus dem Lockdown liegen erst nächste Woche vor.

„Mitten in der Planung“ befindet sich auch Schulleiter Horst Knoblich am Konrad-Heresbach-Gymnasium. „Wie viel Raum soll der Einzelne haben?“, ist eine „noch offene und dringend zu klärende Frage“ – hier fehlt bislang die Info der Bezirksregierung. „Für uns ist das auch deshalb wichtig, weil wir im Abitur ganz eng mit dem Heinrich-Heine-Gymnasium verbunden sind.“ Leistungskurse wie Physik oder Pädagogik werden ebenso wie beispielsweise der Grundkursus Spanisch schulübergreifend als Abi-Fächer angeboten. So müsse „besonders eng“ kooperiert werden, beschreibt er das Prozedere mit seinem Kollegen Hanno Grannemann. „So stecken wir die Köpfe zusammen und denken gemeinsam, was sicher kein Fehler ist“. Fest steht für ihn schon jetzt: Dass die Abiturienten jetzt zur Vorbereitung auf die Abschlussprüfung gerne in die Schule kommen können – „aber nicht müssen. Das soll Freiwilligencharakter haben. Es wird keiner gezwungen.“