Mensch & Stadt : Heinrich Beyll verlässt die Caritas

Eine Ära endet. Heinrich Beyll packt seine Sachen, übergibt die Amtsgeschäfte an seinen Nachfolger Klaus Gärtner und geht in Ruhestand. „Es ist schön, so einen Menschen all die Jahre als Kollegen gehabt zu haben“, sagt Caritas-Bereichsleiter Thomas Rasch zum Abschied. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Mehr als 40 Jahre war er im Caritas-Verband tätig. Er startete in der Suchtberatung, wechselte dann in die Schuldnerberatung und geht nun in Rente. „Es ist schön, so einen Menschen all die Jahre als Kollegen gehabt zu haben“, verabschiedet sich Caritas-Bereichsleiter Thomas Rasch von ihm.