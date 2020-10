Schulausschuss Mettmann : Entscheidung zu Gesamtschule vertagt

INFO

Ergebnis Der Ausschuss einigte sich darauf, die Entscheidung über die Gesamtschule dem neu gewählten Rat zu überlassen. Dieser konstituiert sich Dienstag, 3. November, ab 16 Uhr in der Stadthalle. Wegen der Corona-Beschränkungen ist eine Fortsetzung am folgenden Mittwoch möglich. Die Frist für den Antrag bei der Bezirksregierung endet am 31. November 2020.