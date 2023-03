Brauchtum in Mettmann Schützen rücken Jugend in die erste Reihe

Bei der diesjährigen Generalversammlung der St. Sebastianus-Schützenbruderschaft 1435 im Johanneshaus stand zum Tagesordnungspunkt Wahlen die Abstimmung über den dritten Brudermeister an, da der bisherige Amtsinhaber, Andreas Lanzmich, aus verschiedenen Gründen vor einigen Wochen von diesem Amt zurückgetreten war. Der Vorstand der Bruderschaft hatte die Wahl einer Nachfolgerin jedoch gut vorbereitet und es trat mit Anna Lena Stein eine junge Schützenschwester an, die sich zuletzt vor allem in der Jugendarbeit der Mettmanner Bruderschaft große Verdienste erworben hat. Die Anerkennung dafür schlug sich im Ergebnis der Abstimmung nieder: Anna Lena Stein wurde mit großer Mehrheit in ihr neues Amt gewählt.