In Mettmann fürs Leben lernen : Mathe-Genies vom Konrad-Heresbach-Gymnasium ausgezeichnet

Mettmann Nichts ist in diesem Corona-Jahr wie es aus der Vergangenheit bekannt ist. Unbeirrt davon setzten sich die Mathe-Genies vom Mettmanner Gymnasium im Wettbewerb durch. Stolz sind sie, auf den vorderen Plätzen gelandet zu sein.

Zwar war diesmal in der zweiten Runde der Mathematik-Olympiade wegen Corona alles anders als sonst – sie wurde lokal in der Aula des Konrad-Heresbach-Gymnasims durchgeführt, sonst trifft man sich am Immanuel-Kant-Gymnasium in Heiligenhaus mit weit über 100 Teilnehmern. Der Spaß am Lösen kniffliger mathematischer Fragestellungen wurde dadurch jedoch keinesfalls beeinträchtigt, denn die Teilnehmer vom KHG konnten sehr, sehr viele Punkte sammeln, wie die Schulleitung nicht ohne Stolz verkündet.