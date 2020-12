Kultur an Mettmanns Schulen : Gymnasiasten als Schauspieler

Schüler am Heinrich-Heine-Gymnasium spielen Theater - und ließen sich dabei filmen. Foto: Jörg Feldmeier

Mettmann Traditionell präsentieren die Schüler der verschiedenen Theatergruppen in der Aula des Heinrich-Heine-Gymnasiums Weihnachtssketche. Im Rahmen des Musik- und Theaterabends erlebt das Publikum mal klassische und besinnliche, aber auch humoristische und kritische Darbietungen der jungen Schauspieler – in diesem Jahr per digitaler Aufzeichnungen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Traditionell präsentieren die Schüler der Theater-AGs in der Aula des Heinrich-Heine-Gymnasiums Weihnachtssketche. Im Rahmen des Musik- und Theaterabends erlebt das Publikum mal klassische und besinnliche, aber auch humoristische und kritische Darbietungen der jungen Schauspieler.

2020 ist im kulturellen Bereich vieles anders, die Coronapandemie macht die gewohnten Aufführungen der Theaterensembles unmöglich. Trotzdem haben die etwa 55 Schüler des Unterstufentheaters, der Mittelstufen-AG und der englischsprachigen Theatergruppe „English Plays“ in den vergangenen Wochen hart dafür geprobt, um die Schulgemeinde mit einem digitalen Auftritt zu unterhalten.

So saßen die Deutschlehrer Carsten Heth und Julia Stadler sowie die Englischkollegin Birgit Herbst diesmal nicht nur in ihren Regiestühlen, sondern griffen außerdem zur Videokamera und zum Mikrofon, um die Auftritte mithilfe von Schülern der Technik-AG aufzuzeichnen. Ergebnis sind drei abwechslungsreichen Weihnachtsstücke. Unter anderem stiehlt eine italienische Weihnachtshexe die Post des Weihnachtsmanns in andren Szenen wird der Einkaufsstress rund um die Besorgung der letzten Geschenke am 24. Dezember dargestellt.

Während im letzten Schuljahr die Aufführung des Theaterstücks „Das Schlossgespenst von Canterville“ durch den ersten Lockdown ausfallen musste, sollen die intensiven Arbeiten und Mühen der Ensembles in diesem Winter nicht verloren gehen. So waren die Proben von Anfang an auf eine digitale Umsetzung angelegt, um den Schauspieler den Umgang mit Kameraperspektiven und das Spiel vor der Kamera nahezubringen. Die Schüler der Technik-AG konnten Aufnahmetechniken testen und im Bereich der technischen Umsetzung viel dazu lernen. Auch wenn eine digitale Darbietung den Liveauftritt nicht ersetzt, öffneten sich für die Schülerinnen und Schüler durch diese intensive Arbeit völlig neue Möglichkeiten Theater zu gestalten.

Unter Berücksichtigung von Hygienebedingungen und Abstandsempfehlungen, die in Anlehnung an eine Handreichung des „Landesverband Theater in Schulen NRW“ ausgerichtet sind, wurden in mehrtägigen Aufnahme-Sessions die kleinen Weihnachtsstücke aufgezeichnet. Dabei trugen alle Darsteller immer einen Mund-Nasenschutz, selbst auf der großen Bühne der Aula.

Noch vor Weihnachten sollen diese zusammen mit den Produktionen der Musikfachschaft im Rahmen der digitalen Version des Musik- und Theaterabends veröffentlicht werden. So kann sich die Schulgemeinschaft des HHG mithilfe eines facettenreichen Angebots an Weihnachtssketchen und musikalischen Beiträgen auf die kommenden Weihnachtstage einstimmen.

(RP)