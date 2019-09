Kultur in Mettmann : Schüler erkunden als „KulturScouts“ ihre Region

Mettmann Es gibt viel zu erkunden in der Region. Beim Projekt „KulturScouts“ begeben sich Jugendliche aktiv auf Spurensuche, führen Regie, werden selbst zu Kuratoren oder decken Spionage auf. Viele entdecken so erstmals Kunst und Kultur vor Ort.

Die „KulturScouts“ sind jetzt in ihr neues Aktionsjahr gestartet. Das Konzept: Jugendliche begeben sich in ihrer Kulturregion aktiv auf Spurensuche, führen Regie, werden selbst zu Kuratoren oder decken Spionage auf. In dem Gemeinschaftsprojekt der sechs Kreise und Städte der Region entdecken die Schüler Kunst und Kultur vor Ort – oftmals zum ersten Mal. Ab diesem Schuljahr können die teilnehmenden Klassen ihren Unterricht durch den sogenannten „Umweltbonus“ sogar bis zu drei Mal im Schuljahr an einen Kulturort in der Region verlegen.